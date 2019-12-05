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DOLARDA YATAY SEYİR!

DOLARDA YATAY SEYİR!

Dövizde son durum...

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Dolar - euro kaç TL? 5 Aralık 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Hafta başından bu yana 5,74 civarında dalgalanan dolar/TL yeni güne de yatay seyirle başladı.

Kur, bugün 5,74 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,36'da seyrediyor.

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