Dolarda yatay seyir!

Dolar/TL 7.16'lı seviyelerinde yatay bir seyir izliyor. Uluslararası piyasalar ve yatırımcıların TL tercihleri izlenecek önemli veriler arasında.

TCMB’nin sıkı para politikasını devam ettireceğini teyit eden ve faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi gerektiğini gösteren enflasyondaki yükselişin ardından dolar/TL 7.16’li seviyelerde yatay seyretti.

Piyasalarda yerli ve yabancı yatırımcıların TL varlıklara ilgisi hakkında fikir verecek olan veriler ve iki aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıkan dolar endeksinin seyri izlenecek.

Dün açıklanan enflasyon verisi ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1.68 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda neredeyse yüzde 15’e gelerek 2019 yılı Ağustos ayındaki seviyeye çıktı.

Enflasyondaki yükseliş para politikasındaki sıkı duruşun uzun süre devam etmesi gerektiğinin altını çizen TCMB’nin tahminlerini teyit eder nitelikteydi.

TCMB’nin artırdığı faizler ve sıkı para politikası ile Türk varlıklarının çekiciliğinin ne kadar artacağı takip ediliyor.

Yabancı finans kurumlarının TL’yönelik önerileri sürerken, yabancı yatırımcıların TL tahvil piyasasına olan ilgileri son iki haftada hız kesti.

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları ise geçen hafta 236.1 milyar dolar ile tarihi zirvesindeydi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİNİN ÖTELENMESİ POZİTİF

Bir bankanın işlemcisi, “Enflasyon rakamları TCMB para politikası beklentilerini teyit eder nitelikte. Nisana kadar enflasyon yükselecek. Gelinecek en yüksek seviye yeni faiz artışına ihtiyaç olup olmadığını belirleyecek. Bunun yanı sıra faiz indirimi beklentileri yılın ikinci yarısının başından ortasına ötelenmiş görünüyor. Faiz artışı olsun ya da olmasın ilk indirim beklentilerinin ötelenmesi de TL pozitif” dedi.



İşlemci, “Şu an için TCMB’den bekle gör politikası bekliyoruz ve yabancı girişlerinin de belirginleştiği bu dönemde TL pozitif beklentimizi TCMB piyasaya gelip rezerv biriktireceği döneme kadar koruyoruz” dedi.

Türkiye’nin dün 300 baz puan altına inerek ülke varlıklarına iştahın arttığını gösteren 5 yıllık CDS’ler ise bu sabah 297.25 baz puana geriledi.

Uluslararası piyasalara bakıldığında ABD’de yükselen Hazine tahvili getirilerinden ve hızlanan aşılama programından destek bulan dolar, yarın yayımlanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde yüzde 0.2 değer kazanarak iki aydan uzun bir sürenin zirvesini gördü.

ABD’de yeni yönetimin Kongre’den geçirmeye çalıştığı corona virüsüne karşı mali yardım paketi enflasyon beklentileri ve ikincil piyasada faizlerin yükselmesine yol açarak doları destekliyor.

BORSA

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

BIST100 endeksi önceki işlem gününü yüzde 1.46 yükselişle 1.533,55 seviyesinde tamamladı. 30,1 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi yüzde 3.47, sanayi endeksi ise yüzde 0.69 yükseliş yaşadı.

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen Bist-100 endeksi, bankacılık hisselerinin öncülüğünde 1.530 seviyesinin üzerine çıkarak

1.530,00- 1.535,00 bandında hareket etti.

Yerli yatırımcı ilgisinin ocak ayında da artmaya devam ettiği Borsa İstanbul’da paylar yurt dışı borsaların da yükseliş eğiliminin etkisiyle yukarı yönlü hareketine devam ediyor.



Yabancıların da ilgisiyle birlikte banka hisselerinde dün gözlenen yükselişlerin endeksteki hareketlere katkı verdiğini söylemek mümkün. Bugün ile birlikte kalan iki işlem gününde global risk iştahı devam ettikçe endekste yükseliş eğiliminin devamını bekleriz.

Güne yine yükselişle başlayan endeks 1.525 direnci direncini de aşarak günü tamamladı. Endekste bugün 1.525 üzerinde hareketlerin sürmesi durumunda 1.540 ve 1.565 direnç seviyeleri izlenmeye devam edilecek. 1.525 destek seviyesi altına olası geri çekilmede gelebilecek düşüşlerde 1.508 ve 1.485 seviyeleri takip edilmeli. 1.565 aşılabilirse 1.595’e doğru yol açılabilir.

DOLAR

Işık Menkul tarafından hazırlanan bültende şu ifadelere yer verildi:

Kurda, dünkü işlem gününde de geri çekilmeler ortaya çıkarken gün içerisinde 7.1250 civarında kadar gelindi. Günü 7.1530 civarından noktalayan kurda, yeni günde de şuan için dünkü kapanış seviyesine yakın fiyatlama görmekteyiz.

Geri çekilmelerin bugün de devam etmesi halinde 7.11 ve 7.07 seviyelerini yine takipte olacağız. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 7.2100, 7.2500, 7.2700 ve 7.3000 direnç noktaları ilk etapta takip edilecek olup, daha yukarıdaki 200 günlük hareketli ortalamalar (üssel ortalama 7.3100 civarında, basit ortalama 7.3675 civarında) ise bu yöndeki işlemlerin ivme kazanması halinde kritik olacak.

ALTIN

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde içerisinde bulunduğumuz haftaya 1863 seviyelerinde başlayan ve toparlanma hareketleri sergilemeye çalışan altın fiyatlarında haftanın ilk gününde 1871 seviyeleri görülse de, bu seviyelerden itibaren aşağı yönlü sert hareketlenmeler görüldüğü belirtildi.

Bu hareketler ile 1820 seviyeleri test edilirken, yaklaşık olarak son iki haftanın en düşük seviyelerinde fiyatlamalar yaşandığı belirtilen açıklamada, “Dolar endeksinin bu haftaki performansına baktığımızda yaklaşık olarak yüzde 0.75 değer kazanımı yaşadığı görülüyor. Doların toparlanması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.



Diğer yandan mali teşvik paketi konusunda ABD'de halen belirsizlikler sürüyor ve bu konunun uzaması da altını baskılıyor. Piyasalar dün ABD kanadından gelen ADP özel sektör istihdam verisini takip etti. Gelen veriye beklentilerin üzerinde geldi ve Ocak ayında 174 bin artış yaşandı.

Veri sonrasında gözler yarın yine Amerika'dan açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisine çevrildi. FED'in de yakından takip ettiği veriler ile birlikte küresel bazda volatilite artacaktır.

Ons altın grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1832.51 – 1854.58 – 1875.05 seviyeleri direnç noktaları olarak 1816.90 – 1800.02 – 1787.44 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.” denildi.

sözcü.com.tr