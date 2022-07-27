Dolarda yeni zirve geldi

Dolar/TL bugün 17,90'ı aşarak 2022 yılının yeni zirvesini gördü. Kur açısından bu akşamki Fed kararı önemli olacak.

Dolar/TL, faiz ile döviz politikası başta olmak üzere ekonomi tercihlerine yönelik endişeler, yüksek enflasyon ve küresel resesyon korkusuyla 18 seviyesine doğru yükselişini sürüyor.

Kurda bugün 17,93 seviyesi görülürken, bu 2022 yılının yeni zirvesi olarak kayıtlara geçti.

atırımcılar bugün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu için mevcut yüzde 42,8 olan enflasyon tahmininde yapacağı muhtemel revizyonu ve Cuma günü TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) finansmana erişimi de konu alacak konuşmasını takip edecek.

KKM DÖNÜŞLERİ İZLENİYOR

Piyasalarda ayrıca bugünlerde başlayan ve beş haftada 30 milyar dolar değerinde tahmin edilen kurumsallara ait kur korumalı mevduat (KKM) dönüşlerinin yeni döviz talebi yaratıp yaratmayacağı izlenecek.

Bu kapsamda Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre KKM’de 2022 sonuna kadar dönüşen tutarlara ilişkin kurumlar vergisi istisnası, kurumların 30 Haziran tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralara itibarıyla da uygulanacak. Bu tarih önceki kararda 31 Mart idi.

GÖZLER FED’DE

Fed’in bugün sona erecek para politikası toplantısının ardından TSİ 21.00’da 75 baz puan faiz artırımı açıklaması bekleniyor. Yatırımcılar ise faiz artırımının boyutunun iki yönlü değişebileceğine de ihtimal verdiklerinden dolar gibi güvenli liman olarak görülen yatırımları tercih ediyorlar.

Piyasalarda bugün itibarıyla Fed’in 75 baz puan faiz artırımına gideceği fiyatlanırken, vadeli kontratlar 100 baz puan faiz artırımına yüzde 15 olasılık veriyor.

TL’DE 2022 KAYBI YÜZDE 26’YI AŞTI

Geçen yıl da yüzde 40 üzerinde değer kaybeden TL, Nisan sonundan Haziran sonunda BDDK kredi kısıtlama kararına kadar aralıksız değer kaybetmiş ve dolar/TL bu dönemde 14,80’lerden 17,50’ye kadar yükselmişti.

BDDK kararıyla kur geçici olarak 16’ya kadar gerilese de TL tekrar değer kaybetmeye başladı. TL son haftalarda günlük yüzde 0,3-0,5 değer kaybı yaşıyor.

Bu verilere göre TL’nin Nisan başından beri değer kaybı yüzde 17’ye yaklaşırken yılbaşından beri kaybı ise yüzde 26’yı aştı.

IMF TÜRKİYE BÜYÜME TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine yönelik 2022 büyüme tahminini yüzde 2,7’den yüzde 4’e yükseltti.

IMF dün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye ekonomisine yönelik 2023 büyüme tahminini ise yüzde 3’ten yüzde 3,5’e yükseltti.

MERKEZ ENFLASYON RAPORUNU AÇIKLAYACAK

TCMB’nin Perşembe günü yılın üçüncü raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8’den yükselteceğine kesin gözüyle bakılıyor.

TCMB’nin piyasanın yüzde 70 olan beklentisine ne kadar yaklaşacağı ise bilinmiyor. Banka daha önceki enflasyon tahminleri revizyonlarında piyasa tahminlerinden oldukça düşük seviyeleri tercih etmişti.

Reuters anketine göre enflasyonun üçüncü çeyrekte yüzde 85’e yükseldikten sonra yılı yüzde 70 seviyesinde bitireceği tahmin ediliyor.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i geçen haftalarda 900 baz puana yaklaştıktan sonra geçen haftayı 844/856 baz puandan tamamladı.

CDS’in 900 baz puana yaklaşması dış borçlanma maliyetini çift haneye getirirken, yeni döviz kaynağı olmadan kur politikaların uzun vadede sürdürülebilir olmadığı endişeleri ise yüksek CDS düşük rezervler nedeniyle devam ediyor.

Bankacılar yarın açıklanacak geçen haftaya ilişkin rezerv verilerinde net rezervin 7 milyar dolara doğru sınırlı artış , toplam rezervlerde ise 99 milyar dolara doğru sınırlı düşüş hesaplıyorlar.

FAİZ DEĞİŞİMİ DEĞİL MAKRO İHTİYATİ TEDBİRLER

Merkez Bankası ayrıca geçen hafta faize değil, kredi ve likidite yönetimi gibi makroihtiyati tedbirlere yönelmeyi sürdüreceğini belirterek politika faizini yüzde 14’te tutmuştu.

Son dönemde kurumsal ve bireysel kredilere getirilen sınırlar, kurumların finansmana erişim konusunda eleştirileri beraberinde getirmişti. Ekonomi yönetimi net ihracata yönelik kredileri hala teşvik ediyor ancak TL kredilerin maliyeti belirli kurumsal krediler hariç her alanda yükseliyor.

REUTERS