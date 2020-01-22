DOLARDA YÜKSELİŞ!
Döviz...
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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5,9430'dan işlem görüyor.
Dün en düşük 5,9115, en yüksek 5,9377 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,9345'ten tamamladı.
Dolar/TL, yükselişini 4'üncü işlem gününe taşımasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,9430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 6,5860'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 7,7585'ten satılıyor.
Etiketler : dolar, euro, son durum, dolarda yükseliş, 22 Ocak 2020
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