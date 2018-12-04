DOLARI BİTİRECEK HAMLE!

Dünya ülkeleri dolara karşı hamle üstüne hamle yaparken bir adım da Euro Bölgesi`nden geliyor. Aylar süren yoğun görüşmeler, çok zorlu ve uzun bir toplantıdan sonra, Avrupa euroyu güçlendirmek için kapsamlı bir plan hazırladı. Euro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno alınan kararı "Başardık" diyerek dünyaya duyurdu. Plan önümüzdeki hafta Brüksel`de düzenlenecek Euro Zirvesi`nde liderlere sunulacak.

Euro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, İngiltere dışındaki AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren Euro Grubu toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Bütün maliye bakanları tarafından kabul edilen ve üzerinde uzlaşı sağlanan Euro Bölgesi reform planı belirlediklerine dikkati çeken Centeno, "Başardık. Birkaç ay süren yoğun görüşmeler, çok zorlu ve uzun bir toplantıdan sonra, euroyu güçlendirmek için kapsamlı bir plan hazırladık." diye konuştu.

Centeno, söz konusu planın gelecek hafta Brüksel'de düzenlenecek Euro Zirvesi'nde liderlerce ele alınacağını söyledi.

Reform kapsamında, finansman sorunu yaşayan Euro Bölgesi ülkelerine mali destek sağlamak için kurulan Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) rolünü güçlendirme konusunda anlaşma sağladıklarını belirten Centeno, ESM'in ekonomik krizlere karşı tedbir enstrümanlarının etkinliğini artıracaklarını ifade etti.

Centeno, krizlerde ESM desteğinin son çare olarak kullanılacağını ve bu desteğin belirli şartlara tabi olacağını sözlerine ekledi. Euro Bölgesi'ndeki banka ve kredi kurumlarının zor durumlardan kurtarılması veya tasfiyesi için kullanılmak üzere kurulan Tek Çözüm Fonu'na (SRF) yönelik de değişiklikler olacağını anlatan Centeno, söz konusu adımların bankacılık birliğinin kredibilitesini ve kuvvetini artıracağını söyledi.

Centeno, bakanların, Euro Bölgesi’nde borç sürdürülebilirliğini teşvik etmek için bir süreç üzerinde anlaştıklarını, bu konuda ülkelerin 2022 yılına kadar ortak tutum belirleyeceklerini ifade etti.

Fransa ve Almanya'nın AB bütçesinin bir parçası olarak Euro Bölgesi bütçesi kurulmasını önerdiklerini hatırlatan Centeno, liderlerin Euro Zirvesi’nde yetki verme kararı almaları halinde bu konuda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.