DOLARI OLANLAR DİKKAT!

Dolar fiyatları Fed'in açıklamaları sonrası yönünü aşağı çevirdi, Kur güne 3.7615 seviyesinden başladı. Merkez Bankası likidite adımları ve olası kurumsal döviz talebi izleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana gerçekleştirdiği ilk toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesi ve ileriye dönük mesajlarda Mart ayına ilişkin belirgin bir sinyal vermemesi sonrası gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde düşüş yaşanıyor.

Dolar, yatırımcıların Fed'den bekledikleri kadar şahin bir duruş görememelerinin ardından gerilerken; politika yapıcıların bazı piyasa bazlı enflasyon göstergelerinin hâlâ düşük olduğuna işaret etmelerinin ardından seans zirvesinden düşüşe geçti. Dolar/TL de Fed kararları sonrası güne düşüşle başladı ve tarihi zirvelerinden oldukça uzaklaştı. Dün günü 3.78'li seviyelere yakın tamamlayan dolar/TL bu sabah Fed açıklamalarıyla aşağı yönlü bir seyir izliyor. Kur saat 08.59 itibarıyla 3.7615 seviyesinde işlem görüyor. Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi hafif bir gerilemeyle 99.607 seviyesine düşerken, Salı günü gördüğü ve yedi haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesi olan 99.430'un yakınlarında seyretmeye devam etti.

CUMA GÜNÜ KRİTİK

Şekerbank tarafından yayımlanan günlük bültende, "TCMB faiz kararından sonra her gün olduğu gibi piyasalar ortalama fonlama maliyetinin hangi seviyede oluşacağı tahmin etmeye ve buna göre pozisyon almaya çalışacaktır. Kısa vadeli risklere baktığımızda; Cuma günü açıklanacak Türkiye'den enflasyon ve ABD'den tarım dışı istihdam verileri yer almaktadır. Bu risklerin var olmasının TL tarafında göreceli değer kaybı yaşamamıza neden olacağını düşünüyoruz. 3.7600 seviyelerinin altından döviz talebi gelebilir. Yabancı yatırımcı tarafından giriş gözlemlenir ise TL'de değer kazanımı yaşayabiliriz" görüşüne yer verildi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ve bürokratlarının güçlü dolar politikasından hoşnut olmadıkları mesajları, doların orta ve uzun vadedeki değeri de küresel piyasalarda sorgulanmaya devam ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzeyli bir ticaret danışmanı, üç önemli ticari ortak Almanya, Japonya ve Çin'i eleştirerek, bu ülkelerin para birimlerini devalüe ederek Amerikan şirketlerine ve tüketicilerine zarar verdiğini söylediler.

Trump'ın ve danışmanı Peter Navarro'nun açıklamaları, yeni hükümetin yaklaşık 20 yıldır uygulanan güçlü dolar politikasını terk etmeye hazır olduğuna dair en güçlü sinyallerden biri oldu. Açıklamalar aynı zamanda dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında 2008 finansal krizinden sonra varılan ve rekabet amacıyla kur oranlarının hedef alınmamasını öngören anlaşmaya ABD'nin bağlılığının zayıflamış olabileceği işaretlerini de veriyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.00, valörde son işlemde yüzde 10.94 seviyesindeydi.Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvil dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.13 valörde son işlem yüzde 11.18 oldu.