DOLARIN ATEŞİ DÜŞMÜYOR!
Dövizde son durum...
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Dolarda günün ilk rakamları belli oldu, dolar/TL kuru güne 5,94 lira seviyelerinde başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,94 liraydı.
Haftaya yükseliş trendinde başlayan dolarda dalgalı seyir sürüyor. Peki, dolar/TL kuru güne nasıl başladı? Dolar/TL kuru güne 5,94 lira seviyelerinde başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9450 liradan alınan dolar, 5,9470 liradan satılıyor. 6,5970 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,5990 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9480 lira, euronun satış fiyatı ise 6,5980 lira olmuştu.
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