DOLARIN 'MEKEZ'İN KARARINA İLK TEPKİSİ...

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Merkez Bankası Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yaparak politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentilerin üst bandında 625 baz puan artırarak yüzde 17.75’ten yüzde 24’e yükseltti
Etiketler : Merkez Bankası, PPK, fiyat istikrarı
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ir bankanın döviz masası işlemcisi, “Bugün Erdoğan’ın açıklamaları ardından TL’nin değer kaybettiğini TCMB’nin faiz artırımında çekinebileceği endişesi oluşmuştu. Ancak TCMB enflasyonla mücadelede güçlü bir adım attı. TL pozitif” dedi.
Reuters’ın 11 kurumun katılımı ile yaptığı ankette tahminler geniş bir bantta değişiklik gösterirken, beklentilerin yoğunlaştığı bir oran bulunmuyordu. Buna göre bir katılımcı Eylül’de 225 baz puan, iki katılımcı 300 baz puan, bir katılımcı 325 baz puan, iki katılımcı 425 baz puan, iki katılımcı 500 baz puan, bir katılımcı 575 baz puan, bir katılımcı 650 baz puan, bir katılımcı ise 725 baz puan artış bekliyordu.
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