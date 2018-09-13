DOLARIN 'MEKEZ'İN KARARINA İLK TEPKİSİ...

Merkez Bankası Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yaparak politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentilerin üst bandında 625 baz puan artırarak yüzde 17.75’ten yüzde 24’e yükseltti