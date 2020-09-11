Dolar/TL 7.45 - 7.46 arasında dalgalanıyor

Perşembe gününü 7.4494 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, haftanın son işlem gününe 7.45'li seviyelerden başladı

Dolar/TL kuru, Perşembe gününü 7.4494 seviyesinden kapatması sonrasında haftanın son işlem gününde sabah saatlerinde 7.45'li seviyelerden işlem gördü.

Bu yıl yüzde 20 civarında yükselen kur, TSİ 10:10'da yüzde 0.14 artıda 7.46 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL yüzde 0.28 artıda 8.8322'den alıcı buldu. Sepet kur 0.22 yükselişle 8.1460 oldu.

Dün, Eylül ayı politika toplantısını gerçekleştiren Avrupa Merkez Bankası (AMB), faiz veya pandemi varlık alımlarında değişikliğe gitmedi. Ancak AMB Başkanı Christine Lagarde, basın toplantısında bankanın kur hedeflerinin olmadığını söyledi. Açıklamanın ardından parite 2 Eylül'den bu yana ilk kez 1.19'un üzerini gördü. Bugün 1.1839'lu seviyelerden işlem görüyor.

Doların önemli piyasa paraları karşısındaki değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi (BBDXY), yüzde 0.23 düşüşle 1,169.02 puan oldu.

Kurda bir yıllık işlem aralığı 7.5145 - 5.6328 seviyeleri arasında. 1 aylık günlük hareketli ortalaması 7.3251, 50 günlük hareketli ortalaması 7.1467 ve 100 günlük hareketli ortalaması 7.0121 seviyelerinde bulunuyor.

Cuma günü açıklanan verilere göre cari işlemler dengesi Temmuz'da 1 milyar 817 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolar oldu.

Dün açıklanan verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre 0.4 puan artarak yüzde 13.4'e yükseldi.

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