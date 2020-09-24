Dolar/TL "sürpriz" faiz artırımı sonrası sert düştü

Dolar/TL kuru Merkez Bankası'nın politika faizinde sürpriz bir artırıma gitmesinin ardından sert düştü

Dolar/TL , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül ayı politika toplantısından çıkabilecek bir faiz kararı öncesinde dalgalı bir seyir izledi.

Dün 7.7008'den kapatan kur, Perşembe günü en yüksek 7.7186 seviyesini görmesinin ardından sabajh saatlerinde önceki kapanışa yatay bir şekilde 7.7012'den işlem gördü. Euro/TL kuru fazla değişmeyerek 8.9823'ten alıcı buldu. Kur sepeti 8.3406 oldu.

TCMB'nin faiz kararı öncesi 7.700 civarında dalgalanan kur, gösterge faizin 200 baz puan artırılarak yüzde 10.25'e çıkarılmasının ardından sert bir düşüş gerçekleştirerek 7.5572'ye kadar indi.

Kur TSİ 14:10'da 7.6050 civarında seyrediyordu.

Bloomberg HT Araştırma Birimi’nin düzenlediği ankete katılan 18 kurumun medyan tahminine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günkü toplantısında, politika faizini değiştirmemesi, ancak ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini artırması bekleniyor.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankası’nın başlangıç olarak 150 baz puanlık bir faiz artışı yapması gerektiğini belirtti. Bürümcekçi, “Manşet ve çekirdek enflasyonun %12 ve üzeri seyrini koruması yüksek olasılık görünürken, gelecek enflasyon beklentilerinin yükselişini sürdürmesi, Türkiye’nin risk primini yansıtan CDS oranlarının yüksekliğini koruması ve TL’de değer kaybı baskısının artması nedeni ile TCMB’nin faiz koridorunu oluşturan tüm faizleri başlangıç olarak 150 baz puan artırması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Bloomberg HT