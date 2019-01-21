DOMATES 9, SALATALIK 10 TL!

Yeni Bakış'tan Melin Dobran'ın haberine göre; Soğuk ve yağışlı hava sebze ve meyve fiyatlarının tavan yapmasına neden oldu. Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Bandabuliya tezgahlarındaki fiyatlar adeta dudak uçuklattı

Soğuk ve yağışlı hava sebze ve meyve fiyatlarının tavan yapmasına neden oldu. Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Bandabuliya tezgahlarındaki fiyatlar adeta dudak uçuklattı. Hafta sonu domates 9 TL, salatalık ise 10 TL’den tüketiciye ulaştı.

Kış sezonu ürünleri olan taze bakla ise 15 liradan, ayrelli de 20 liradan satışa sunuldu. Fiyatların yükselmesinden rahatsızlığını dile getiren esnaf ise, “Ne çarşı ne de fiyatlar eskisi gibi. Alabilen alıyor, alamayan bakıyor” dedi.

Bandabulya’da hafta sonu sebze ve meyve fiyatları şöyle:

Taze bakla: ..........15

Ayrelli: ..................20

Muz:......................10

Cennet hurması: .12

Elma:......................7

Kereviz: .................4

Yeşillikler: ..............1 buçuk 3 lira arası

Salatalık: ...............10

Domates:................9

Enginar:...................3 tanesi 10 lira