Domateslerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi tarafından açıklanan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre Mağusa sakinlerinden Abdullah Açıkgöz ve Muhammed Coşkun’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tarım Dairesi 10-16 Haziran tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde, Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre yapılan değerlendirmeye göre 28 ithal üründen alınan numune temiz bulundu, hiçbir üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmedi.

Numune alınan 13 yerli üründen 11’inin temiz olduğu, 2 üründe ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği kaydedildi.