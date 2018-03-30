DOME OTEL BİLMECESİ!

Mal sahibi Vakıflar idaresi ile Dome Otel’i işleten şirket arasındaki 10 yıllık sözleşmenin bitimine az bir zaman kaldı, konuyla ilgili olarak basında yapılan yayınlarda artış görülürken birçok soru yanıt bekliyor.

Haberal Kıbrıslı olarak daha önce birçok soru sorduk ancak yanıt alamadık, sorularımıza yeni sorular eklerken, verilmesi gereken cevaplar da gün geçtikçe artıyor.

2008 Yılında CTP Hükümeti görevdeyken ve CTP ‘nin atadığı Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü Vakıflarda görevdeyken, ihaleye çıkmadan Dome Otel eski bir CTP milletvekili olan Bayram Karaman’ın başkanlığını yaptığı Dayanışma Turizm Ltd.’e “kar ortaklığı” sözleşmesi ile verildi.

İşletme Mukavelesine göre net karın % 30 Vakıflara , % 30 Dayanışma Turizm Ltd.’e ve % 40 yatırım amaçlar için ayrılır.

Anlaması imkansız bir şekilde Kıbrıs’ın en güzel yerindeki otel 10 yıl boyunca sadece %3 kar yaptı ve Vakıflara verilen kar payı günde 200- TL oldu. 10 yıl içinde her personele sadece 1,500 –TL kar payı verildi. Otel’e yapılan yatırımlar da çok yetersiz kaldı.

Özel olarak Vakıflar ve personel açısından çok başarısız bir dönem oldu ve otel gerekli tamirlerin yapılması için uzmanlar 35 milyon TL gerektiğini bildiriyor.

Vakıflar İdaresi’nin yasasına göre ihaleye çıkarak otelin gerekli tamirlerinin yapılması kaydıyla kiralanması en uygun seçenek olarak görülüyor.

Dome Otel meselesi ne olacak?

Mülk sahibi olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, otel işletmesinin kâr paylaşımı şeklinde değil, kiralama usulü üzere yürütülmesini isterken, otel işletmesi ise olayı milli bir mesele olarak lanse ediyor.

Ancak sözleşme süresinin 15 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek olması, akıllara ‘milli mi, yoksa koltuk kaygısı mı?’ sorularını getirmiyor değil.

Günlerdir devam eden bu tartışmalara Başbakan Tufan Erhürman samimi bir yaklaşımla son noktayı koymuştu. Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ilgili paylaşımlarını sosyal medya hesabından kaldırılması talimatını vermiş, taraflarla oturup konuşmak için zaman istemişti. Üzerinden henüz 24 saat geçmeden başbakanla aynı partiye mensup olan Hasan Ulaş Altıok, kişisel hesabından, “Birisi TC yetkililerine ve TC uşaklarına söylesin, Dome Otel satılık değildir,” şeklinde çok sert bir açıklama da bulundu.

Haberal Kıbrıslı olarak daha önce birçok soru sorduk ancak yanıt alamadık, sorularımıza yeni sorular eklerken, verilmesi gereken cevaplar da gün geçtikçe artıyor.

O halde ‘Dome Otel meselesi ne olacak?’ ana başlığı ile aşağıdaki soruları yöneltmek istiyoruz. İddiaların cevaplarını toplum merakla bekliyor…

Birçok siyasinin oteli bedava kullandığı, düğünlerini ve toplantılarını bedavaya yaptığı doğru mu? Vakıflara ve işçilere kâr payı ödememek için Bayram Karaman’ın gelirleri düşük gösterdiği doğru mu? Kâr payını düşük göstermek için dışardan fatura kestirdiği doğru mu? Bayram Karaman’ın kaçırdığı vergileri devlete ödememekte ısrar ettiği doğru mu? Otelin altının denizin etkisiyle yıpranıp suların plajın kolanlarının içine girdiği ve yıkılmak üzere olduğu doğru mu? Bayram Karaman’ın her akşam arkadaşlarıyla sabahlara kadar bedava yiyip içtiği doğru mu? İşçilerin haklarını koruyorum diyen Bayram Karaman’ın işçilere kâr payı olarak günde sadece 2 TL ödediği doğru mu? Yılını tamamlamış kadrolu işçilerin izinlerinin kullandırılmadığı doğru mu? S.Sigorta yatırımlarında Pointler maaştan gösterilmediği için yatırımların düşük olduğu doğru mu? Disiplin suçu ve yönetim kurulu kararı olmadan işten çıkardığı çalışanlar var mı? Çalışanların yatırımları düşük yapıldığı için emeklilik durumlarında mağdur oldukları doğru mu? Yeni hükümet ‘Her şey şeffaf ve ihaleyle olacak’ diyor, Ya Dome?

Cevap bekleyen önceki sorularımız…

Otelin 10 yıl boyunca elde ettiği toplam gelirin 70 milyon TL, yapılan harcamaların 68 milyon TL dolayında olduğu doğru mudur? Yani otelin günlük kârı 500TL civarında olduğu doğru mu? Vakıflara verilen kâr payı günde 100TL olduğu doğru mu? Durum bu ise, bu otelin başarılı bir model veya işletme olduğu söylenebilir mi?

Otel yönetiminin, otel gelirinin yüzde 10’unu sendikaya aktardığı ve vergi kaçırarak bu miktarın vergisini devlete ödemediği doğru mu?

Otel yönetiminin 10 yıl boyunca mal sahibi Vakıflara ödediği miktar kadar bir parayı, harcırah olarak üst düzey yöneticilerine ödediği doğru mu?

Haberal Kıbrıslı