Döner bıçağı ile terör estirdi

Lefkoşa’da döner bıçağı ile saldıran zanlı Salih Süsler tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı 2 gün tutuklu kalacak

Yeni Bakış Gazetesinde yer alan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olguları aktardı. Polis, zanlı Salih Süsler’in Öldürmek kastıyla ağır yaralama ve vahim zarar suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 02.06.2020 tarihinde saat 14.00 raddelerinde, Lefkoşa’da, Lefkoşa Türk Belediyesine ait çiçek fidanlığı önünde, Dikmen’de sakin zanlı Salih Süsler’in tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ağız uzunluğu 54 cm toplam uzunluğu 68 cm olan döner bıçağı ile tartışmış olduğu Dikmen de sakin Ergin Yetken’i öldürmek kastı ile sağ kol dirsek kısmını ve vücudunun arka sağ kısmından keserek öldürmeye teşebbüs edip, ağır şekilde yaralayıp, sağ dirseğinde 15 cm ebadında kesi oluşmasına sebebiyet verip vahim zarara uğratıp yaralamış ve olay yerinden kaçtığını mahkemeye aktardı.

Alınacak olan ifadeler var

Polis, aynı gün zanlı aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edildiğini söyledi. Polis, aynı gün zanlı Dikmen’de bulunan ikametgâhında tespit edilip tutuklandığını ve yine toplam uzunluğu 68 cm olan döner bıçağının tasarrufunda bulunup emare zapt edildiğini belirtti. Polis, zanlının akşam 23.30-23:58 saatleri arasında mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ile tekzibine yeni başlandığını ve ifadede geçen birçok isimlere ulaşılıp ifadelerinin temin edileceğini anlattı. Polis, yine olayın geçtiği bölgede kamera görüntüleri mevcuttur ve bu kamera görüntülerinin temin edilip incelenmesi gerektiğini söyledi. Polis, meselenin çok ciddi olduğunu belirterek, tahkikatın salim bir şekilde yürütülmesi için zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatı Özgü Özyiğit, tutukluluk talebine itiraz etti.

2 gün tutuklu kalacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, itirazı reddedip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.