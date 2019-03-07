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Dönüşü böyle oldu

Dönüşü böyle oldu 1111

Kim Kardashian, 2016 yılında kötü anılarla kaçarcasına ayrıldığı Paris'e böyle döndü. 

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