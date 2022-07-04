‘Dönüşümlü olarak 2’şer saatlik elektrik kesintisi yapılacak’

KIB-TEK elektrik kesintilerine ilişkin vatandaşları uyardı. KIB-TEK ülke genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı olarak elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

KIBTEK ülke genelinde dönüşümlü olarak 2’şer saatlik elektrik kesintisine gidileceğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca Bugün Gazi Mağusa bölgesinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılan proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacağı da belirtildi.