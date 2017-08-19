DORAEMON: BUZ DEVRİ MACERASI

Robot Kedi Doraemon, Nobita ve diğer arkadaşlarını yazın dayanılmaz sıcaklarında biraz serinletmek için Güney Kutbu'nda bir buzdağına götürür. Burada bir park yapıp keyifli zaman geçiren gençler, gizemli bir yüzük keşfederler. Yüzüğün Antarktika'da 100.000 yıl önce gömüldüğünü anladıktan sonra Antarktika'ya giderler ve burada antik bir şehrin donmuş kalıntılarını bulurlar. Gizemi çözebilmek için 100.000 yıl öncesine zaman yolculuğu yapan kahramanlarımız, dünyayı tamamen donmaktan kurtarmak gibi zor bir işi halletmek zorunda kalırlar.