DÖRDÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ HAYATINI KAYBETTİ!
İş kazası!
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Mehmet Ezer, bir inşaatın dördüncü katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayatını kaybetti
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa’da Kazım Salih Sokak üzerinde, Barış Manço Parkının bulunduğu bölgede yapımı devam etmekte olan bir inşaatın dördüncü katında çalışmakta olan Mehmet Ezer (E-42) dengesini kaybetmesi sonucu 15,30 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
Etiketler : Mehmet Ezer, iş kazası, ölüm
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