Dört Bakan Ankara’da temaslarda bulunacak. Maliye Bakanı Denktaş, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler’in Ankara’da resmi temasları var.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bugün Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşecek. Şahli ile Fakıbaba öğleden sonra ise işbirliği protokolüne imza atacak.

Şahali bugün ayrıca Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile görüşecek.Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise Perşembe günü Ankara’da temaslarda bulunacak.

Denktaş, Türkiye Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile bir araya gelecek.

Ankara’da temaslarda bulunacak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise Türkiye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile görüşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de Ankara’da resmi temaslarda bulunacak.(BRTK)