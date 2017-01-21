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  3. DÖRT YAŞINDAKİ ÇOCUĞU UYUŞTURUCUYLA ÖLDÜREN ÇİFTE 13 YIL HAPİS

DÖRT YAŞINDAKİ ÇOCUĞU UYUŞTURUCUYLA ÖLDÜREN ÇİFTE 13 YIL HAPİS

DÖRT YAŞINDAKİ ÇOCUĞU UYUŞTURUCUYLA ÖLDÜREN ÇİFTE 13 YIL HAPİS 1110

BBC Türkçe'nin haberine göre; 2013'te, ülkenin kuzeyindeki Humber bölgesinde yaşanan olayda, dört yaşındaki kız çocuğu Poppy Widdison ani kalp durması teşhisiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.