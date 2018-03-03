DÖRT ZANLI ÜLKEDE KAÇAK KONUMUNDA

Sedef BOŞNAK

Narkotik polisinin, Gazimağusa’da ihbar üzerine öğrenci yurduna düzenlediği baskın sonucu tutukladığı 5 Nijeryalı genç aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Polis tutukladığı 5 gencin, 4’ünün ülkede yasal statüsü olmadığını tespit etti ve bu kişileri mahkeme emri gereği hükümsüz tutuklu olarak 2 ay süresince Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne gönderdi.

Meseleyle ilgili tutuklanan M.T.I.B. isimli genç ise, işlediği suçtan ileride yargılanmak üzere, 4 bin TL nakdi teminata bağladı.

Dünkü tutukluluk duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Hasan Boşnak, meseleyle ilgili olguları aktarması için, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Amirliği’nde görev yapan polis memuru Hüseyin Özdesoy’u tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis Hüseyin Özdesoy, 26 Şubat 2018’de, aldığı ihbar üzerine üniversite içerisindeki bir öğrenci yurdu ve Gazimağusa’daki bir apartman dairesine baskın düzenlediğini anlattı.

Meseleyle ilgili tutukladığı K.I.U.(E-25), O.C.C.(E-22), M.T.I.B.(E-21), P.C.N.(E-20) ve S.B.(E-33) aleyhine yürüttüğü soruşturmasını tamamladığını kaydeden tanık polis, M.T.I.B dışındaki tüm zanlıların ülkede kaçak olduğunu tespit ettiğini açıkladı.

Tanık polis, zanlılara ayrı ayrı dava okuduğunu belirterek, mahkemeden uygun teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Ceza Davaları Yargıcı Gökan Asafoğulları, zanlılar aleyhindeki kararını açıkladı.

Yargıç, ülkedeki statülerine göre 4 zanlıyı, davaları sonuçlanıncaya değin her ne şart altında olursa olsun hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderirken, ülkede öğrenci olan M.T.I.B.’yi ileride yargılanmak üzere 4 bin TL nakdi teminata bağladı ve yurt dışına çıkışını yasakladı.

Kıbrıs