Dörtyol anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında araç tamamen yandı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 20:20 sıralarında, Türkmenköy – Dörtyol Anayolu üzerinde, Hamamd Ul Hassan (E-25), yönetimindeki GR 826 plakalı salon araç ile Türkmenköy çemberinden Dörtyol istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak toprak sete çarpıp takla atmıştır.

Kaza sonrası alev alan araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Kazada yaralanan araç sürücüsü ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

BRT