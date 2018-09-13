DÖRTYOL ÇEMBERİNDE BÜYÜK KAZA!

Gazimağusa – Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Duygu Nur Özturna yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 14:50 sıralarında, Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde, Duygu Nur Özturna (K-22), yönetimindeki PE 290 plakalı salon araç ile Türkmenköy istikametinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Dörtyol çemberine dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada Gazimağusa istikametinden, Lefkoşa istikametine doğru seyreden Şebbebe Kavuş (E-54) yönetimindeki TCF 302 plakalı otobüsün önünü tıkaması sunucu çarpıştı.

Kaza sonucu kontrolsüz bir şekilde savrulan PE 290 plakalı araç önce bordür taşlarına ardından ise aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kaza sonucu araçta sıkışan PE 290 plakalı araç sürücüsü Duygu Nur Özturna, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarılarak ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.