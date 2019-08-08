DÖRTYOL-KORKUTELİ ARASINDA YANGIN!

Dörtyol- Korkuteli köyleri arasındaki arazide henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı yangın meydana geldi

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 15:30 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolunun kuzey kısmında Dörtyol- Korkuteli köyleri arasındaki arazide henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı yangın meydana geldi.

Yangına polis itfaiye ve bölge halkından iki traktör ile müdahale ediliyor.

Yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

Yangın sonucu ilk tespitlere göre yaklaşık 30 dönümlük alanda bulunan anız ve 52 adet rulo balya yandı.

Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.