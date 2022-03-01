Döşemeciye getirilen eski koltuğun altından çıkan not tüyler ürpertti: Geleceği yazmış

İngiltere'de ikamet eden Rosa Beckerton ve döşeme tamircisi eşi Peter, dükkana bir müşteri tarafından getirilen eski koltuğun içerisinde buldukları not nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. 1969 yılında yazılan notta, günümüzdeki birçok teknoloji hakkında detaylı bilgilere yer verildi.

İngiltere'de yaşayan 50 yaşındaki Rosa Beckerton ve 67 yaşındaki eşi Peter'in başına gelen olaylar, dünya basınında gündem oldu. Döşeme tamircisi olarak çalışan Peter, ismi bilinmeyen bir müşteri tarafından dükkanına getirilen döşemeyi tamir ettiği sırada bir notla karşılaştı.

1969 YILINDA YAZILMIŞ

1969 yılında küçük bir kız tarafından kaleme alındığı görülen notu okuyan Peter, kızın söyledikleri nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Durumu hemen eşi Rosa'ya anlatan Peter, notu dünya basını ile paylaşmaya karar verdi.

GÜNÜMÜZDEKİ TEKNOLOJİLERİ ANLATMIŞ

Notu kaleme alan küçük kızın, bugün sıklıkla kullanılan "Zoom" teknolojisinden, akıllı telefonlara kadar birçok teknolojiyi kağıda yazması ise tüyler ürpertti.

"DOYMAK İÇİN SAKIZ YETERLİ OLACAK"

Küçük kız, sadece akıllı teknolojiyi bilmekle sınırlı kalmadı. Daha ileriki bir tarihte insanlığın üreteceği şeyler hakkında da bilgi verdi. Kızın yazdığı notta, "Gelecekte sadece bir sakız insanların doymasına yetecek. Üstelik bulaşık yıkama derdi de ortadan kalkacak" gibi ifadeler yer aldı.

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