Dosya kapandı: Huzur bozma yok!

Bir komşuları, Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çiftinin Beşiktaş Akatlar'daki evlerinde gürültü yaptıkları gerekçesiyle şikayetçi olmuş, "Sabah 05.00'e kadar yüksek sesle müzik dinliyorlar, rahatsız oluyorum" demişti.

Sinan Akçıl, haklarında yapılan şikayet üzerine komşusunun psikolojik sorunları olduğunu ve asılsız ihbarlarda bulunarak ailesini rahatsız ettiğini beyan etti.

Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çiftinin, komşularının iddia ettiği gibi huzur ve sükun bozma kastıyla hareket etmediğine karar verdi ve dosyayı kapattı.