Döviz ne kadar oldu?

ABD tarım dışı istihdam verisiyle Cuma günü yönünü yukarı çeviren dolar/TL güne Cuma günü yükseldiği seviyelerden başladı. Bankacılar bugün Ocak ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerinin en önemli iç gündem maddesi olacağını belirttiler.

ABD faizlerindeki ve dolar endeksindeki dalgalanmaları yansıtarak yılbaşından bugüne 3.72-3.85 bandında dalgalanan dolar/TL Cuma günü güne 3.74 civarında başlamış ABD verileriyle 3.7650’nin üzerinde Cuma gününü tamamlamıştı.

Reuters’ın 14 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) Ocak ayında medyan bazında yüzde 1.28 artış beklenirken, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 9.34 seviyesinde bulunuyor. Aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 0.75-1.99 artış ile geniş bir batta yer alıyor.

ABD’de Cuma günü açıklanan ve saatlik ücretlerin 8 buçuk yıldan uzun bir sürenin en yüksek artışını kaydettiğini gösteren tarım dışı istihdam verisi enflasyon beklentilerinin yükselmesine yol açtı.

ABD’nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirisi ise Cuma günü 7 baz puana yakın yükseldikten sonra yüzde 2.86 ile dört yılın zirvesinde seyrederken, iki yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirisi yüzde 2.162 ile yaklaşık dokuz yılın zirvesine yükselerek hisse senedi piyasalarından daha yüksek getiri sunuyor.

Tarım dışı istihdam verisi Ocak ayı sonlarında 88.438’e kadar gerileyerek üç yılın en düşük seviyesini gören doların nefes almasını sağladı.

Dolar, Cuma günü tahvil faizlerinde sert yükselişe ve enflasyonun yükseleceği beklentisine yol açan güçlü ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında değer kazandıktan sonra Asya piyasalarında yatay seyrediyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks Cuma günü ABD’de çalışan ücretlerinin sekiz buçuk yıldan uzun sürenin en keskin artışını kaydettiğini gösteren verinin ardından yüzde 0.6 değer kazandıktan sonra bugün 89.127 ile yatay seyrediyor.

Dolar ne kadar oldu?

Dolardaki ve ABD faizlerine paralel bir seyir izleyen dolar/TL bu sabah güne saat 09.00'da 3,7683 seviyesinde başladı. Ayni saatte TL/Euro 4,6964 ve TL/Sterlin 5,3219 seviyesindeydi.

Bankacılar ABD faizleri ve dolar başta olmak üzere küresel gelişmelerin TL üzerinde belirleyici olmayı sürdüreceğini, bunun yanında jeopolitik gelişmelerin de yakından izleneceğini belirtiyorlar.Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 11.67 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 11.68 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.91 oldu.