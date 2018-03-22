DÖVİZ YENİ GÜNE BÖYLE AŞLADI...

Fed kararları sonrasında dolar/TL 3,91, euro/TL 3,83 civarında hareket ediyor. Sterlin/TL ise 5,53 civarında işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz toplantısı ardından dolarda düşüş görüldü.

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,91 sınırında hareket ediyor. Dolar hafta içinde 3,95’i aşarak yılın zirvesine yükselmişti.

Önceki gün 3,87’ye yaklaşarak rekor kıran euro/TL‘de de 3,82-3,83 civarında işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1.5-1.75 aralığına yükseltirken, yılın kalanında en az iki defa daha faiz artıracağı öngörüsünde bulundu.

Fed kararı sonrası dolar endeksi de yüzde 1’e yakın düşüşle 89.528’ye geriledi.