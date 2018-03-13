DÖVİZ YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...

Dolar/TL‘de yükseliş görülüyor. Euro/TL bugün 4,74 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin/TL ise 5,33 seviyesinde başladı.

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,84’ün üzerinde seyrediyor.

Euro/TL de dün 4,7487 ile rekorunu tazelemesinin ardından bugün 4,74 seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD TÜFE verisine çevrildi. Beklentilerin üzerine gelecek rakam Fed’in bu yıl üç adet olan faiz artırım tahminini dörde yükselteceğine ilişkin beklentileri artırabilir.

Fed’in 20-21 Mart tarihlerinde yapacağı politika toplantısında faiz artırımı son karar olarak değerlendirilirken, haziran ayında bir başka artış da fiyatlandırılıyor.