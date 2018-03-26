DÖVİZ YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...
Dövizde son durum
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Bankalararası piyasada dolar/TL 3,97,euro/TL 4,91 seviyesinden işlem görüyor. Sterin/TL ise 5,61 civarında işlem görüyor.
Döviz piyasasında yüksek seyir devam ediyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 3,97’nin üzerinde işlem görüyor. Geçen hafta ticaret savaşları kaygısıyla dolar 4,0375’le tüm zamanların en yükseğini görmüştü.
Euro/TL de 4,91 seviyesinde hareket ediyor. Euro art arda rekorlar kırması sonrasında 4,9728’e kadar yükselmişti.
Piyasalar ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı endişelerini yakından takip ediyor.
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