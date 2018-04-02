DÖVİZ YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI
Dövizde son durum
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Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 3,96’nın üzerinde yatay bir seyir izliyor. Euro/TL ise, 4,88’de seyrediyor. Sterlin/TL ise 5,57 civarında güne başladı
Yeni hafta başlarken bankalararası piyasalarda dolar/TL 3,96’nın üzerinde seyrediyor. Kur geçtiğimiz haftayı 3,9505’ten kapatmıştı.
Euro/TL 4,88’den işlem görürken, euro/dolar 1,2317 seviyesinde yer alıyor.
Yabancı yatırımcıların TL’de negatif ayrışmayı tetiklediğini belirten analistler, teknik açıdan 4 seviyesinin psikolojik direnç bölgesi olduğunu, 3.9250 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
Etiketler : Döviz, yeni hafta
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