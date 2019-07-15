DÖVİZ YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

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ABD'nin olası yaptırımlarını tetikleyecek bir risk unsuru olarak görülen S-400 teslimatının başlamasıyla TL cinsi varlıklarda gözlenen satış baskısı Pentagon'un teslimatlara ilişkin açıklama yapacağı haberi sonrası artmıştı. Dolar/TL bu sabah güne 5.73 seviyesinde başladı. 

Dolar/TL saat 07:00 itibariyle 5.7218/5.7256’dan işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

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