DÖVİZ YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

ABD'nin olası yaptırımlarını tetikleyecek bir risk unsuru olarak görülen S-400 teslimatının başlamasıyla TL cinsi varlıklarda gözlenen satış baskısı Pentagon'un teslimatlara ilişkin açıklama yapacağı haberi sonrası artmıştı. Dolar/TL bu sabah güne 5.73 seviyesinde başladı.