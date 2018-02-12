DÖVİZ YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,81’in altında işlem görüyor. Euro/TL de 4,68 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin/TL ise güne 5,2829-5,2852 civarında başladı.

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,81’in altında işlem görüyor. Euro/TL de 4,68 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin/TL ise güne 5,2829-5,2852 civarında başladı.

ABD faizlerindeki hızlı yükseliş ve dolardaki değer kazancı geçen hafta yükselen dolar/TL’de yeni haftanın ilk gününde hafif düşüş görüldü.

Dolar/TL bankalararası piyasada 3,81’in altında hareket ediyor. Euro/TL de 4,68 seviyesinden işlem görüyor.

ABD hisse senedi piyasalarındaki satışlar, ABD faizleri ve dolar başta olmak üzere küresel gelişmelerin TL üzerinde belirleyici olmayı sürdürmesi bekleniyor. Jeopolitik gelişmeler de yakından izleniyor.

Haftanın en önemli gündem maddesi çarşamba günü açıklanacak ABD TÜFE verisi olacak. Veri, küresel piyasalarda keskin satışlara yol açan enflasyondaki artışın hız kazandığı ve faizlerin hızla artacağı kaygılarının geçerli olup olmadığını teyit edecek.

ABD enflasyon riskiyle küresel güvenin zedelenmesine bağlı olarak global piyasalarda geçen hafta panik satışları ve sert hareketler gözlenmişti.