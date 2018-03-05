DÖVİZ YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar/TL güne yatay hareketle 3,81’in üzerinde başladı. Euro/TL ise güne 4,6975 seviyesinde. Sterlin/TL ise güne 5,2686/5,2711 civarında başladı

Dolar/TL güne yatay hareketle 3,81’in üzerinde başladı. Şubat ayı enflasyon rakamlarının ardından 3,82’nin üzerini gördü.

Enflasyon, şubat ayında yüzde 0,73 artarken, yıllık bazda yüzde 10,26 oldu.

Geçen hafta dolar endeksindeki gerilemeye karşın Trump’ın “ticaret savaşı” açıklamalarıyla azalan küresel risk iştahı TL üzerinde baskıya neden olmuş, kur haftaya başladığı 3,79’dan 3,8250’ye gelmişti.

Haftanın ilk işlem gününde dolar endeksi ocak sonlarından bu yana üzerinde tutunmakta başarısız olduğu 90 seviyesinin hemen altında 89,95’te yer alıyor.

Euro/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 0,00 değişim ile 4,6975 seviyesinde.