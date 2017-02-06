DÖVİZ YENİ HASTAYA BÖYLE BAŞLADI...
Dövizde son durum...
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Dolar yeni haftanın ilk işlem gününde 3,69’un altına geriledi.
ABD’de cuma günü açıklanan tarımdışı istihdam verilerinin ardından düşüşe geçen dolar yeni haftaya sakin başladı.
Bankalararası piyasada dolar 3,68’li seviyelere geriledi. ABD’den cuma gelen veride saatlik ücretlerin beklentilerin altında artış kaydetmesi sonrası kurda hızlı düşüş olmuş ve 3,70’in altına çekilmişti.
Euro da yeni haftanın ilk işlem gününde 4 liranın altında seyrediyor. Euro, TL 3.9600/3.9900 seviyesinde işlem görüyor.
Sterlin güne ise TL 4.5907/ 4.6120 seviyesinde işlem görüyor.
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