Dövizde düşüşler yüzde 1'i geçti

Geçtiğimiz hafta TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın yılın ilk enflasyon toplantısında piyasalara verdiği net mesajlar ve sıkı para politikası duruşunun korunacağına yönelik açıklamalar Türk Lirası'na desteğini sürdürüuor. Diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre çok daha güçlü bir zeminde hareket ettiği gözlemlenen dolar/TL'de düşüş yeni haftanın ilk gününde yüzde 1'in üzerine çıktı. Benzer şekilde hareket eden GBP/TL ve euro/TL'de de geri çekilmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz haftayı 10'un hemen üzerinde tamamlayan GBP 9,92'nin altına gerilerken, dolar/TL, 7,25'in altına ; euro/TL ise 8,76'ya kadar çekildi.

Dolar/TL'de ilk destek 7,24'te

Deniz Yatırım stratejisti Orkun Gödek, yayımladığı değerlendirmede, piyasalardaki dalgalanmanın kısa vadeli işlemlerde bir süre daha devam edebileceğini ve zeminin yeniden yerine oturmasının biraz zaman alabileceğini ifade etmesine karşılık, "USDTRY paritesi işlemlerinde azalan ülke risk primi ve atılan normalleşme adımlarının etkili olmasının ardından ek negatif yeni bir başlık doğmadıkça Türk lirası lehine pozisyonlanmanın devam etmesini ve global fonlama koşullarındaki seyrin belirleyici olacağını düşünüyoruz. Teknik açıdan 7.24-7.21 destek, 7.32-7.39 ise direnç olarak izlenebilir" dedi.

Gödek, geçen hafta hisse piyasalarındaki küresel riskten kaçışla birlikte %4.5 gerileyerek 1,473 puana inen BIST-100 endeksi hakkında ise, "Ağırlıklı dış piyasalara paralel görüntünün korunmasını bekliyoruz. 1,460-1,450 puan seviyeleri destek, 1,490-1,500 ise direnç olarak izlenebilir. 1,475-1,500 puan aralığının korunması yukarı yönün devam etmesi açısından kritik önemde" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Dünya Gazetesi