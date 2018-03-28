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DÖVİZDE GÜNÜN İLK RAKAMALARI...

DÖVİZDE GÜNÜN İLK RAKAMALARI...

Dövizde son durum

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Bankalararası piyasada dolar 3,98, euro 4,94 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin/TL ise  5,65 civarında işlem görüyor

Döviz piyasasında yüksek seyir devam ediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,98 civarında seyrediyor. Dolar dün 3,96-3,99 arasında hareket etmiş, 4 liraya yaklaşmıştı.

Euro/TL de 4,94-4,95 bandında işlem görüyor.

Piyasalar bugün ABD’de büyüme, yarın ise Fed’in enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE’yi, içeride ise büyüme verisini takip edecek.

 

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