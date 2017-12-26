DÖVİZDE GÜNÜN İLK RAKAMALARI...

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,80 civarında işlem görüyor. Euro/TL 4,52-4,53 bandında hareket ediyor. Sterlin/TL ise güne 5,0794/5,0832 civarında başladı.

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,80 civarında işlem görüyor. Euro/TL 4,52-4,53 bandında hareket ediyor. Sterlin/TL ise güne 5,0794/5,0832 civarında başladı.

Noel tatili ile birçok ülke piyasasının kapalı olması nedeniyle, açık olan piyasalardaki işlem hacimleri de düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,80 civarında seyrediyor. Euro/TL 4,52-4,53 bandında hareket ediyor.

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde azalan hacim döneminde iyimser bir hava yaşanıyor. Yeni yıl öncesi yeni pozisyon alma iştahı ciddi şekilde azalsa da özellikle Güney Afrika randı siyasi gelişmelerle iyimser bir seyir izliyor. Randdaki iyimserlik tüm gelişmekte olan para birimlerine de yansıyor.

Fed ve Merkez Bankası’nın faiz kararlarının ardından ABD’deki dava süreci, jeopolitik gelişmeler, ABD ve AB ile ilişkiler hâlâ yakından izleniyor.