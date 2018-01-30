DÖVİZDE GÜNÜN İLK RAKAMALARI...

Dolardaki toparlanma TL üzerinde satış baskısına neden oldu, dolar/TL 3,79’a çıktı. Euro/TL ise 4,6930’dan işlem görüyor. Sterlin/TL ise güne 5,3136-5,3170 civarında güne başladı.

TCMB’nin bugün açıklayacağı enflasyon raporu ve yarın Fed’in yılın ilk faiz kararı öncesi dolar/TL güne yukarı yönlü başladı.

Türk Lirası, dolardaki toparlanmayla birlikte değer kaybetti; dün en düşük 3,73’ü gören dolar/TL bu sabah 3,79 seviyesinde yer aldı.

Merkez bankalarının aşırı gevşek para politikalarından geri adım atacaklarına yönelik güçlenen beklentilerle yükselen ABD tahvil faizleri, dolar alımlarını tetikledi. Dolar endeksiyaklaşık 1,5 aylık düşüşün ardından toparlandı. Geçtiğimiz perşembe günü üç yılın dip seviyesi olan 88.42’yi gören endeks bugün 89,36 civarında yer aldı.

Bu gelişmeler yurt içi piyasalarda satış baskısına neden oluyor.

Dolar/TL 3,7980 seviyesinde yer alıyor.

Euro/TL ise 4,6930’dan işlem görüyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ BEKLENİYOR

Bugün yurt içi piyasada TCMB’nin 2018’in ilk enflasyon raporu takip edilecek. MB Başkanı Murat Çetinkaya, saat 10:30’da raporun detaylarına ilişkin bir sunum gerçekleştirecek. Merkez Bankası’nın, bir önceki raporunda yüzde 7 olan 2018 yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etmesi bekleniyor.