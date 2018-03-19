DÖVİZDE GÜNÜN İLK RAKAMLARI...

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,93 civarında seyrediyor, euro/TL 4,81’in üzerinde işlem görüyor. Sterlin/Tl ise 5,47 – 5,48 civarında güne başladı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günkü faiz kararı öncesinde dolar ve euro yüksek seyrediyor.

Dolar/TL yeni haftaya 3,93 liranın üzerinde başladı.

Geçen hafta 4,8303 lira ile yeni bir rekor kıran euro/TL de 4,81-4,82 aralığında hareket ediyor.

Fed’in faizi 25 baz puan artırması beklenirken, toplantı sonrasında açıklanacak faiz projeksiyonlarının bu yıl üç ya da dört artışa işaret edip etmediğine bakılacak.