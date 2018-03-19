DÖVİZDE GÜNÜN İLK RAKAMLARI...
Döviz yeni haftaya böyle başladı...
A+A-
Bankalararası piyasada dolar/TL 3,93 civarında seyrediyor, euro/TL 4,81’in üzerinde işlem görüyor. Sterlin/Tl ise 5,47 – 5,48 civarında güne başladı
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günkü faiz kararı öncesinde dolar ve euro yüksek seyrediyor.
Dolar/TL yeni haftaya 3,93 liranın üzerinde başladı.
Geçen hafta 4,8303 lira ile yeni bir rekor kıran euro/TL de 4,81-4,82 aralığında hareket ediyor.
Fed’in faizi 25 baz puan artırması beklenirken, toplantı sonrasında açıklanacak faiz projeksiyonlarının bu yıl üç ya da dört artışa işaret edip etmediğine bakılacak.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.