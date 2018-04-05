DÖVİZDE GÜNÜN İLK RAKAMLARI!

Dolar – euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar 4, euro 4,91’in üzerinde işlem görüyor.

Dolar/TL‘nin 4 lira üzerindeki seyri devam ediyor. Bankalararası piyasada dolar 4-4,01 bandında işlem görüyor. Dolar dün 4,0271’le son iki haftanın zirvesini görmüştü. Euro/TL ise 4,91’in üzerinde seyrediyor. Dışarıda küresel ticaret savaşı endişeleri içeride ise makroekonomik, jeopolitik ve siyasi gelişmeler küresel riskten kaçış eğilimlerinde TL’yi baskılıyor. Piyasalar yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor.