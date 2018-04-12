DÖVİZDE GÜNÜN İLK RAKAMLARI...

Dolar – euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar/TL 4,1580, euro/TL ise 5,1455’ten işlem görüyor.

Dün TL karşısında tarihi 4,1944 ile zirvesini gören dolar/TL bu sabah 4,1355 seviyelerinden güne başladı.

Dolar şu dakikalarda 4,1580 seyiyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 5,1455’ten işlem görüyor.

Hafta başından bu yana Suriye tarafında artan jeopolitik riskler nedeniyle TL’deki değer kaybı dün hız kazandı. Önemli para birimleri TL karşısında yeni tarihi zirveler gördü.

Dolar 4,1944, euro 5,1940, sterlin 5,9471, döviz sepeti 46954’ü gördü. Gram altın 180 TL’yi geçti.