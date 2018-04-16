DÖVİZDE GÜNÜN İLK RAKAMLARI...

Dolar – euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar 4,10, euro 5,05 civarında seyrediyor.

ABD’nin Suriye harekatı sonrasında döviz piyasasında önemli bir hareket gözlenmedi. Bankalararası piyasada dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 4,10 sınırında seyrediyor. Sterlin güne 5,85 civarında güne başladı. Euro/TL 5,05-5,06 bandında hareket ediyor. Doların başlıca para birimleri arasındaki performansını ortaya koyan dolar endeksi ise artıda ama yataya yakın seyir ile 89.807’de bulunuyor. Uzmanlar ABD’nin Suriye’ye müdahalesinin bu saldırıyla sınırlı kalacağı beklentisiyle para birimlerinin keskin hareketler göstermediğini ifade ediyorlar.