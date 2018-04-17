DÖVİZDE GÜNÜN İLK RAKAMLARI...

Bankalararası piyasada dolar 4,10, euro 5,07 civarında hareket ediyor. Sterlin/TL ise güne 5,87 ile başlıyor

Euro/TL de 5,07-5,08 bandında işlem görüyor. Dolar/TL 4,10 civarında hareket etmeye devam ediyor.

ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye düzenlediği füze saldırısının Ortadoğu’da daha geniş bir çatışmaya dönüşmeyeceği beklentisiyle dövizde sert hareketler yaşanmıyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 4,10 civarında hareket etmeye devam ediyor.

Euro/TL de 5,07-5,08 bandında işlem görüyor.

Doların belli başlı para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi dün yüzde 0.4 geriledikten sonra bugün 89.430 ile yatay seyrederek, geçen hafta gördüğü iki ayın dip seviyesi olan 89.355 seviyesine yakın bulunuyor.