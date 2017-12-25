DÖVİZDE HAFTANIN İLK RAKAMLARI...

Bankalararası piyasada dolar 3,81 civarında hareket ediyor. Euro/TL de 4,51’in üzerinde hareket ediyor. Sterlin ise 5,0980 / 5,1047 civarında başladı.

Bankalararası piyasada dolar 3,81 civarında hareket ediyor. Euro/TL de 4,51’in üzerinde hareket ediyor. Sterlin ise 5,0980 / 5,1047 civarında başladı.

Dolar yılın son haftasında sakin seyrediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,81 civarından yeni haftaya başladı.

Yurtdışı piyasalarda Noel tatilleri olması nedeniyle hafta boyunca hacmin düşük olması bekleniyor.

Euro/TL de 4,51’in üzerinde hareket ediyor.

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde azalan hacim döneminde iyimser bir hava yaşanıyor. Yeni yıl öncesi yeni pozisyon alma iştahı ciddi şekilde azalsa da özellikle Güney Afrika randı siyasi gelişmelerle iyimser bir seyir izliyor. Randdaki iyimserlik bazen tüm gelişmekte olan para birimlerine de yansıyor.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde geçen hafta başından bu yana görülen olumlu hava TL’ye de yansıyor.