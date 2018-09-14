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DÖVİZDE SERT DÜŞÜŞ!

DÖVİZDE SERT DÜŞÜŞ!

Dolar ve euroda son durum

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Merkez Bankası'nın dün açıkladığı faiz kararı sonrası sert bir düşüşle 6 liraya gerileyen dolar, şu sıralarda 6,06 seviyesinde. Aynı şekilde düşüşle 7 liraya gerileyen euro ise 7,09'dan işlem görüyor.

Merkez Bankası dün aldığı kararla faiz arttırımına gitti. Merkez'in bu kararı sonrası dövizde sert düşüşler yaşandı. 6 lira seviyesine gerileyen dolar şu dakikalarda 6,0681, 7 liraya inen euro ise 7,1013 liradan işlem görüyor.

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