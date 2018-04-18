DÖVİZDE SON DURUM...

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Dolar ve Euro ne kadar?
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Dolar ve Euro bugüne nasıl başladı? Dolar ve Euro kaç liradan işlem görüyor?
İstanbul serbest piyasada dolar 4,0920 liradan, euro 5,0690 liradan, sterlin ise 5,8718 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı’da 4,0900 liradan alınan dolar, 4,0920 liradan satılıyor. 5,0670 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 5,0690 lira olarak belirlendi.
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