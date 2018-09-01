DÖVİZDE SON DURUM...
Euro, sterlin, dolar...
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Sterlin – dolar – euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz mevduatından alınan vergi oranlarında artışa gidildi. 6 aya kadar vadeli hesaplarda kesinti oranı yüzde 20’ye çekildi.
Dolar/TL dün sabah kayıplarının bir kısmını geri alarak 6,38’lere kadar çekilmesinin ardından bankalararası piyasada hatayı 6,53 ile tamamladı
Euro/TL 7,57 üzerinde haftayı tamamladı.
Sterlin/TL ise 8,46’yla haftayı tamamlamış oldu.
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