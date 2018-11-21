DÖVİZDE SON DURUM...

Dolar bugün ne kadar? Dolar ve euro ne kadar? 21 Kasım 2018 güncel döviz kuru

Son dakika aramalarına göre dolar bugün ne kadar? euro bugün ne kadar? soruları en çok sorulan sorular arasında geliyor. Geçtiğimiz gün son ayların en düşük seviyesine gerileyerek 5,31'i gören dolarda son durum yine merak ediliyor. Dolarda düşüş sürecek mi? sorusuna cevap arayan vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte dolar fiyatları ve euro fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

DOLAR NE KADAR?

20 Kasım 2018 Salı günü kapanışta 5,38 liradan işlem gören dolar, 21 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 08.45 itibariyle 5,38 TL'den işlem görüyor..

EURO NE KADAR?

20 Kasım 2018 Salı günü kapanışta 6,12 liradan işlem gören euro, 21 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 08.45 itibariyle 6,12 TL'den işlem görüyor.