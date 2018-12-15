DÖVİZDE SON DURUM...

Dolar endeksi, Cuma günü yükselişe geçtikten sonra dolar kuru 15 Aralık 2018 tarihinde ne kadar oldu? Euro kaç TL'den işlem görüyor. Döviz kuru fiyatları, hafta sonu işlemlerinde son durum haber içeriğinde...

Dolar/TL paritesi, 15 Aralık 2018 tarihinde 5,37'den işlem görüyor. Dolar/Euro paritesi, hafta sonu 1,1306'dan işlem görüyor. Döviz kurları, genel olarak hafta sonu yüzde 0,60 oranında düne oranla yükseldi.

Ekonomi uzmanları, serbest piyasaya dair TCMB/PPK kararları sonrası yurt içi tarafta hükümet ve uluslararası kurumlardan gelebilecek açıklamalar takip edilmekte. Diğer taraftan jeopolitik risk unsurları da izlenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’de Fırat’ın Doğusu’na her an için operasyon yapılabileceğini belirtmesi de TL ‘yi baskıladı. Günün kalanında yurt içi tarafta yine TCMB kararları ve jeopolitik risklere dair açıklamalar önemli olacak. Ayrıca, hafta kapanışında açıklama yapması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in kararına yönelik beklentiler de fiyatlamalara etki edebilir. ABD tarafında ise bugün açıklanan Perakende Satışlar verisi tahmin edilen rakamların bir hayli üzerindeydi. Bu tarafta da gelen veri sonrası önümüzdeki hafta yapılacak olan FED/FOMC toplantılarına yönelik beklentiler önemli olacak.

Döviz kurları 15 Aralık 2018

14 Aralık 2018 serbest piyasada ABD doları, 5,37 Türk Lirasından satılırken, Euro, 6,07'den işlem görüyor. İngiliz Sterlini, satış değeri 6,75 Türk Lirası. İsviçre Frangı, 15 Aralık'da 5,38'den satılıyor. Kanada Doları, satış değeri 4,02 Türk Lirası.